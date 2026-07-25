Trump in modalità vendetta attende Netanyahu negli Usa allerta in tutto il Medio Oriente

Notizia in breve

Il presidente americano ha dichiarato che Trump è in “modalità vendetta” e attende Netanyahu negli Stati Uniti. È stato diffuso un allarme in tutto il Medio Oriente. Trump ha affermato che gli iraniani trattano più seriamente, ma senza arrivare a un'intesa. Washington e Londra si preparano a convocare i paesi interessati per discutere la sicurezza nello stretto di Hormuz.