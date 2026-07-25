Trump in modalità vendetta attende Netanyahu negli Usa allerta in tutto il Medio Oriente

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente americano ha dichiarato che Trump è in “modalità vendetta” e attende Netanyahu negli Stati Uniti. È stato diffuso un allarme in tutto il Medio Oriente. Trump ha affermato che gli iraniani trattano più seriamente, ma senza arrivare a un'intesa. Washington e Londra si preparano a convocare i paesi interessati per discutere la sicurezza nello stretto di Hormuz.

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Il presidente americano: “Gli iraniani trattano più seriamente, ma niente intesa”. Washington e Londra pronti a convocare i volenterosi per la sicurezza a Hormuz. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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