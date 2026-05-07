Secondo i media statunitensi, oggi l’Iran dovrebbe comunicare la propria risposta alla proposta degli Stati Uniti, una bozza di accordo composta da 14 punti finalizzata a mettere fine al conflitto e ad avviare negoziati più approfonditi. Nel frattempo, si è svolta una telefonata tra l’ex presidente e il primo ministro di uno stato della regione, senza ulteriori dettagli pubblicati riguardo ai contenuti della conversazione.

Secondo i media Usa, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana: 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza Usa sono "inaccettabili", secondo il regime islamico. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Usa sono "un interlocutore imprescindibile della Santa sede", sottolinea Parolin.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente, Cnn: "L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa". Telefonata Trump-Netanyahu

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