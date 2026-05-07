Medio Oriente Cnn | L' Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa Telefonata Trump-Netanyahu 

Da feedpress.me 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i media statunitensi, oggi l’Iran dovrebbe comunicare la propria risposta alla proposta degli Stati Uniti, una bozza di accordo composta da 14 punti finalizzata a mettere fine al conflitto e ad avviare negoziati più approfonditi. Nel frattempo, si è svolta una telefonata tra l’ex presidente e il primo ministro di uno stato della regione, senza ulteriori dettagli pubblicati riguardo ai contenuti della conversazione.

Secondo i media Usa, oggi l'Iran risponderà alla bozza d'intesa americana: 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Il piano prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura di Hormuz. Alcune clausole della bozza Usa sono "inaccettabili", secondo il regime islamico. Oggi in Vaticano l'atteso incontro tra Leone e Rubio, tra le tensioni dopo gli attacchi di Trump al papa. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, ribadisce Prevost. Gli Usa sono "un interlocutore imprescindibile della Santa sede", sottolinea Parolin.🔗 Leggi su Feedpress.me

medio oriente cnn l iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta usa telefonata trump netanyahu160
© Feedpress.me - Medio Oriente, Cnn: "L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa". Telefonata Trump-Netanyahu 

Notizie correlate

Iran, Teheran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa – La direttaL’Iran dovrebbe consegnare oggi ai mediatori la sua risposta alla proposta statunitense di porre fine alla guerra.

Nuovo piano di pace di Trump, Cnn: «L’Iran dovrebbe rispondere oggi» – La direttaÈ attesa per oggi, scrive la Cnn, la risposta di Teheran al memorandum d’intesa proposto dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Medio Oriente, Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa'. Telefonata Trump-Netanyahu - LIVEBLOG; MEDIO ORIENTE – La tregua tiene, ma Usa e Israele preparano il prossimo round contro l'Iran - Moked; La Cnn svela i danni inferti dall’Iran, un quadro allarmante: Usa superiori ma non intoccabili; Medio Oriente, Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere alla proposta Usa oggi' - LIVEBLOG.

medio oriente medio oriente cnn lMedio Oriente, Cnn: 'L'Iran dovrebbe rispondere oggi alla proposta Usa'. Telefonata Trump-Netanyahu - LIVEBLOGParigi: 'Fuori la questione della revoca delle sanzioni a Teheran finché Hormuz resta chiuso. La ministra delle Forze armate francesi, Alice Rufo: 'La portaerei Charles-de-Gaulle passa il Canale di Su ... ansa.it

medio oriente medio oriente cnn lMedio Oriente: nuovo piano Usa per la pace, Trump: 'Molto possibile un accordo'. Teheran: 'Parti della proposta inaccettabili'Quattordici punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati. È il nuovo piano Usa inviato all'Iran. L'intesa prevede l'impegno iraniano ad una ... ansa.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.