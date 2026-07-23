Usa Trump rende omaggio ai militari caduti negli attacchi in Medio Oriente
Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla cerimonia di trasferimento delle salme di quattro militari morti in Medio Oriente. L'evento si è svolto presso la base aerea di Dover, nel Delaware. Durante la cerimonia, sono state posizionate le bare, coperte con le bandiere statunitensi, mentre il presidente ha reso omaggio ai militari con un breve discorso. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di rispetto e silenzio.
(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha partecipato alla cerimonia di trasferimento solenne delle salme di quattro militari americani caduti in Medio Oriente, presso la base aerea di Dover, nel Delaware. Durante la commemorazione, il presidente ha reso omaggio alle bare avvolte nella bandiera statunitense, definendo il rito « una delle cose più difficili da fare come presidente ». Al termine della cerimonia, Trump ha incontrato in forma privata i familiari delle vittime. Con lui erano presenti, tra gli altri, il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il presidente del Comitato dei capi di Stato Maggiore, il generale Dan Caine. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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First Lady Melania Trump honors military mothers at White House celebration
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