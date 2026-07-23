usa trump rende omaggio ai militari caduti negli attacchi in medio oriente

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti ha partecipato alla cerimonia di trasferimento delle salme di quattro militari morti in Medio Oriente. L'evento si è svolto presso la base aerea di Dover, nel Delaware. Durante la cerimonia, sono state posizionate le bare, coperte con le bandiere statunitensi, mentre il presidente ha reso omaggio ai militari con un breve discorso. La cerimonia è stata caratterizzata da momenti di rispetto e silenzio.