trump ha imposto nuovi dazi a due cifre su decine di paesi

Il presidente ha annunciato nuovi dazi a due cifre su decine di paesi. Le tariffe colpiranno diverse nazioni, mentre scade venerdì il termine per i dazi temporanei imposti dopo una recente decisione della Corte Suprema. La misura riguarda prodotti importati da vari partner commerciali. Le nuove tariffe entreranno in vigore a breve. Nessuna comunicazione ufficiale ha chiarito le motivazioni o le tempistiche precise.

Il presidente Donald Trump sta procedendo con l’imposizione di nuove tariffe a due cifre su decine di partner commerciali degli Stati Uniti, proprio mentre scade venerdì il termine per i dazi provvisori imposti dopo la pesante sconfitta subita presso la Corte Suprema. Le misure, diffuse dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio Usa, Jamieson Greer, sono destinate a sostituire quelle globali temporanee del 10% introdotte da Trump, la cui validità scade venerdì, dopo che la Corte Suprema aveva annullato la gran parte delle tariffe globali imposte a febbraio dal tycoon. La mossa è il risultato di un’indagine ad ampio raggio che, nella ricostruzione del Financial Time, vede importanti partner commerciali degli Stati Uniti come Giappone, Corea del Sud, India e Canada, oltre all’Ue e al Regno Unito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Trump ha imposto nuovi dazi ricorrendo alla creatività. Ma perché | 982

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