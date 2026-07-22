Trump è pronto a imporre nuovi dazi a decine di Paesi da questa settimana
Un funzionario statunitense ha annunciato che il governo sta preparando diverse opzioni per imporre nuovi dazi a numerosi paesi. La decisione arriva mentre i dazi globali del 10% attualmente in vigore stanno per scadere entro questa settimana. Le misure sono pronte e potrebbero essere applicate a breve, secondo quanto riferiscono fonti di stampa.
Funzionari Usa hanno predisposto diverse opzioni per consentire a Trump di introdurre nuove tariffe su decine di paesi, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri Trump ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Le nuove tariffe arrivano dopo che la Corte Suprema, all’inizio di quest’anno, ha annullato i dazi reciproci imposti in seguito all’annuncio di Trump nel “giorno della liberazione” nell’aprile del 2025. Washington ha adottato un regime tariffario del 10% a seguito della decisione della Corte Suprema di febbraio, ma tali misure scadranno venerdì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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