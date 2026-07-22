Trump è pronto a imporre nuovi dazi a decine di Paesi da questa settimana

Notizia in breve

Un funzionario statunitense ha annunciato che il governo sta preparando diverse opzioni per imporre nuovi dazi a numerosi paesi. La decisione arriva mentre i dazi globali del 10% attualmente in vigore stanno per scadere entro questa settimana. Le misure sono pronte e potrebbero essere applicate a breve, secondo quanto riferiscono fonti di stampa.