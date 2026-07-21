trump verso una nuova offensiva commerciale in arrivo nuovi dazi a decine di paesi

Notizia in breve

Il presidente degli Stati Uniti si appresta a annunciare questa settimana una nuova serie di dazi che interesseranno decine di paesi. La misura riguarda prodotti importati da varie nazioni e potrebbe entrare in vigore a breve. La decisione è stata comunicata senza specificare i paesi coinvolti o le cifre esatte. Si tratta di un'ulteriore escalation nelle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri partner internazionali.