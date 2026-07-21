Trump verso una nuova offensiva commerciale In arrivo nuovi dazi a decine di paesi
Il presidente degli Stati Uniti si appresta a annunciare questa settimana una nuova serie di dazi che interesseranno decine di paesi. La misura riguarda prodotti importati da varie nazioni e potrebbe entrare in vigore a breve. La decisione è stata comunicata senza specificare i paesi coinvolti o le cifre esatte. Si tratta di un'ulteriore escalation nelle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri partner internazionali.
MILANO – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sarebbe pronto ad annunciare già questa settimana una nuova ondata di dazi nei confronti di decine di Paesi. Lo riferisce il Financial Times, in vista della scadenza della tariffa globale temporanea del 10%. Secondo il quotidiano britannico, le nuove misure dovrebbero prevedere, almeno in una prima fase, dazi dello stesso livello di quelli attualmente in vigore, pari al 10%. Secondo il Financial Times, l'amministrazione americana starebbe inoltre portando avanti altre indagini che potrebbero fornirle la base giuridica per imporre in futuro tariffe ancora più elevate su una serie di partner commerciali. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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Al via i nuovi dazi di Trump. Mercati nel caos
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