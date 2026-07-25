Durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente ha criticato i giornalisti, facendo battute poco riuscite sulla stampa americana. Ha anche affermato di rispettarli nella maggior parte dei casi. La serata si è svolta venerdì sera a Washington e ha visto la partecipazione di vari rappresentanti dei media e della politica. Il presidente ha ripetutamente interagito con i presenti, alternando commenti critici e dichiarazioni di rispetto. Nessun altro dettaglio sui discorsi o sulle reazioni dei partecipanti.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato i giornalisti, ha fatto battute poco riuscite sulla stampa americana ma ha anche detto che perlopiù la rispetta, alla cena dei corrispondenti che si è tenuta venerdì sera a Washington. Era stata organizzata in una versione ridotta dopo che quella di aprile era stata interrotta dal tentato attentato contro Trump, che ha detto di non aver voluto che un atto di violenza «avesse l’ultima parola». Ma le sue battute, parte di una lunga tradizione annuale che coinvolge i presidenti e la stampa fin dagli anni Venti, hanno generato perlopiù reazioni scettiche e imbarazzate in sala. Perfino Trump a un certo punto ha chiesto se le cose che stava leggendo dovevano far ridere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump ha fatto Trump alla ripetizione della cena dei corrispondenti della Casa Bianca

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