Venerdì, durante la cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato di considerare una candidatura alle elezioni del 2028. Ha affermato che la sua seconda presidenza è stata migliore della prima e ha aggiunto che una terza volta sarebbe ancora più efficace. Le sue parole sono state pronunciate in pubblico, senza annunciare ufficialmente una candidatura futura. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o conferme da parte di altri rappresentanti politici.

“Proprio come la mia presidenza, la seconda volta è sempre meglio. E la terza volta sarà ancora meglio”. Sono le parole di Donald Trump, che venerdì sera, alla cena dell’ Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca riprogrammata all’hotel Waldorf Astoria dopo la sparatoria dello scorso aprile, in un discorso di un’ora ha elogiato alcuni giornalisti, ne ha presi di mira altri, ha fatto battute sul peso e sull’intelligenza di personaggi pubblici e ha ipotizzato un terzo mandato presidenziale. “ Sto solo scherzando ”, ha aggiunto, infilandosi un cappellino rosso con la scritta “ Trump 2028 ”. Il terzo mandato è vietato dal 22° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Stati Uniti, Trump ipotizza una sua candidatura per il 2028 alla cena dei corrispondenti dalla Casa Bianca

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