Donald Trump, a sorpresa, indossa il cappellino rosso con la scritta «Trump 2028». «È questa la mia intenzione. E questa è. la mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po'. Ho vinto. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo», ha detto il tycoon nelle battute finali del suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, durato poco più di un'ora. Trump ha in realtà vinto due elezioni presidenziali, nel 2016 e nel 2024: nel 2020 fu sconfitto da Joe Biden, esito che il presidente continua a contestare. «Lo farò. Dovrebbe essere facile», ha aggiunto il tycoon in una sala diventata all'improvviso silenziosa. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Trump evoca il terzo mandato con il cappellino rosso «2028», ma la Costituzione lo vieta

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