Trump si ricandida nel 2028 ma la Costituzione glielo vieta | cosa c’è dietro l’annuncio

Il 25 luglio 2026, un rappresentante ha mostrato un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028” e ha dichiarato che l’ex presidente si ricandiderà nel 2028. L’annuncio è stato fatto durante un evento pubblico, con una presunta esclusiva per i giornalisti. Tuttavia, la Costituzione statunitense vieta a una persona di candidarsi per un terzo mandato presidenziale consecutivo, e questo elemento solleva dubbi sulla possibilità reale di una candidatura futura.

Washington, 25 luglio 2026 – Un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028”, una presunta esclusiva concessa ai giornalisti e la promessa di vincere ancora. Donald Trump ha concluso così il suo intervento alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, riprogrammata dopo l’attentato di alcuni mesi fa ( leggi qui ), tornando ad agitare lo spettro di una nuova candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. Trump ha parlato in tono ironico e provocatorio, sostenendo di voler correre per quello che ha definito il suo “quarto mandato”: un riferimento alla falsa affermazione secondo cui avrebbe vinto anche le elezioni del 2020, che continua a sostenere gli siano state “rubate”. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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