Trump duro su LeBron | Forse è razzista e non gli piaccio Tra i due mi prendo Jordan

LeBron James ha annunciato di aver scelto la squadra per la sua 24esima stagione NBA, definendola l'ultima della carriera. Nel frattempo, un commento di un ex presidente degli Stati Uniti ha criticato LeBron, suggerendo che potrebbe essere razzista e affermando di preferire Michael Jordan. La dichiarazione è stata rilasciata sui social media, attirando attenzione e commenti nel mondo sportivo e politico.

Washington (USA), 25 luglio 2026 - LeBron James ha scelto la squadra per la sua 24esima stagione in NBA, a seguito di quella che ha rivelato essere l'ultima decisione della carriera. Il campione 41enne giocherà nei Philadelphia 76ers e andrà a fare parte di un roster ricco di talento e che può competere per vincere il titolo, regalandosi così la speranza di lasciare (forse) da vincitore lo sport dove è stato dominatore assoluto per oltre un ventennio. La notizia ha fatto chiaramente il giro del mondo ed è diventata argomento di tendenza, visto il notevole numero di appassionati di pallacanestro in tutto il pianeta e l'impatto mediatico che può raggiungere un personaggio come LeBron. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Trump takes brutal swipe at LeBron, praises Jordan as best ever

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