Andrea Bargnani | Il Draft NBA mi ha cambiato la vita Tra Lebron e Jordan scelgo Kobe ci parlavo
Andrea Bargnani ha raccontato di come il Draft NBA abbia cambiato la sua vita, passando dalla prima scelta in America alla sua attuale carriera da dirigente in Italia. Ha ricordato di aver scelto Kobe Bryant tra LeBron James e Michael Jordan, e ha menzionato di aver avuto modo di parlare con il giocatore dei Lakers. La sua carriera si è sviluppata tra la NBA e il ruolo dirigenziale in Italia.
Dalla storica ascesa in NBA come prima scelta nel Draft alla nuova sfida da dirigente in LBA, Andrea Bargnani racconta a Fanpage.it l'evoluzione del basket tra intrattenimento americano e riforme europee. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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