Donald Trump ha commentato il passaggio di LeBron James ai Philadelphia 76ers, affermando che il giocatore potrebbe essere razzista o non gradire lui. Ha aggiunto di preferire persone che gli piacciono e ha paragonato James a Michael Jordan, definendolo molto meglio e suo amico. La dichiarazione è stata rilasciata in risposta a una domanda sul trasferimento del cestista.

“Penso che LeBron James forse sia razzista, o forse non gli piace Trump. Non lo so. Ma a me piacciono solo le persone a cui piaccio “. Così Donald Trump ha risposto a una domanda sul passaggio di LeBron James ai Philadelphia 76ers, come riportato da The Hill. Da tempo il presidente americano attacca la stella Nba, che da parte sua non ha mai nascosto il suo disprezzo per le politiche trumpiane. Il tycoon, rispondendo a una seconda domanda sul paragone tra Lebron e Michael Jordan, ha aggiunto: “Michael è un mio amico. Gioco a golf con lui. È davvero una brava persona. Quindi direi Michael Jordan senza dubbio”. Il primo botta e risposta tra i due risale al 2018, quando LeBron aveva affermato che a Trump “non frega nulla” del popolo americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump attacca LeBron James: “Penso che sia razzista, non gli piaccio. Michael Jordan è molto meglio, è mio amico”

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