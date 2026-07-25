Trump attacca LeBron James | È razzista preferisco Jordan perché a lui piaccio

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha rivolto critiche a LeBron James, definendolo razzista. Ha affermato di preferire Michael Jordan, dicendo che gli piace di più. Le parole sono state pronunciate pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui contesti specifici delle affermazioni. La dichiarazione ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori politici.

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Trump Takes Swipe At LeBron James, Declares Michael Jordan The NBA GOAT

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