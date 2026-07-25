Un politico ha annunciato di voler concorrere per un terzo mandato presidenziale, esibendo un cappellino con la scritta “Trump 2028”. Durante un evento pubblico, ha dichiarato che questa volta sarà “meglio” e ha espresso l’intenzione di candidarsi di nuovo. La dichiarazione ha sorpreso i presenti, tra cui giornalisti, poiché la costituzione americana vieta un terzo mandato consecutivo. La decisione ha suscitato reazioni diverse, ma non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte di enti competenti.

Tira fuori all’improvviso un cappellino rosso con la scritta “Trump 2028 ” e annuncia: “È questa la mia intenzione. La mia intenzione per un terzo mandato come presidente degli Stati Uniti. Lo faremo. Ci divertiremo un po’. Ho vinto tre volte. Ora lo farò di nuovo”. Parole che gelano la cena di gala dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca. Il terzo mandato, infatti, è vietato dal 22esimo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti. Una provocazione rivolta ai giornalisti proprio nelle battute finali del suo discorso, durato poco più di un’ora: “Sono lieto di annunciare la mia intenzione di candidarmi come presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Trump annuncia la ricandidatura (vietata dalla Costituzione): “La terza volta sarà meglio”. E gela i giornalisti presenti

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