Un commento di Donald Trump ha suscitato attenzione: ha detto, riferendosi alla moglie, “Meglio che me ne sbarazzi”. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento pubblico, in un momento in cui i leader politici si trovavano lontano dai riflettori ufficiali. La frase ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media, senza ulteriori dettagli o spiegazioni da parte dell’ex presidente.

Ci sono momenti in cui la politica americana si concede una pausa dal protocollo rigido e dai discorsi programmati. Il tradizionale picnic congressuale alla Casa Bianca è uno di questi: un’occasione in cui membri del Congresso, amministrazione e la coppia presidenziale si ritrovano in un contesto più rilassato, dove le battute sostituiscono i comunicati ufficiali e l’informalità diventa la regola. Ed è proprio in questo clima che Donald Trump ha dato spettacolo, regalando ai presenti e ai media una serie di dichiarazioni al vetriolo sulla moglie Melania che hanno fatto il giro del mondo. L’evento si è svolto secondo la tradizione: lawn party sui prati della residenza presidenziale, atmosfera distesa, e una sequenza di interventi che hanno visto Melania Trump aprire le danze introducendo il marito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Meglio che me ne sbarazzi”: Trump gela la Casa Bianca parlando di Melania

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