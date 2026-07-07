Regno Unito Farage si dimette da deputato e annuncia subito la ricandidatura

Da lettera43.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nigel Farage si è dimesso da deputato nel Regno Unito, annunciando subito la sua ricandidatura. La mossa arriva dopo essere stato coinvolto in un’indagine sulle donazioni al suo partito. Farage ha dichiarato di voler continuare a rappresentare gli elettori e di essere determinato a tornare in Parlamento. La sua decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli avversari politici. La vicenda giudiziaria sui fondi continuerà a essere seguita nelle prossime settimane.

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Mossa a sorpresa di Nigel Farage, leader del partito britannico di destra Reform UK. Dopo essere finito al centro di un’inchiesta su donazioni milionarie e redditi privati non pienamente dichiarati, il volto della Brexit ha annunciato sui social le dimissioni da deputato e, contestualmente, la ricandidatura alle elezioni suppletive (nel seggio di Clacton), chiedendo «un verdetto popolare» sulle accuse finanziarie che lo riguardano. BREAKING: Nigel Farage has resigned as an MP to trigger a by-election in Clacton "This will be a people vs the establishment by-election. A chance to stick two fingers up to the entire establishment" pic.twitter.comoMNHR9pFNZ — Politics UK (@PolitlcsUK) July 7, 2026 Le accuse a Farage e la difesa del leader di Reform UK. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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