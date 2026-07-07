regno unito farage si dimette da deputato e annuncia subito la ricandidatura

Notizia in breve

Nigel Farage si è dimesso da deputato nel Regno Unito, annunciando subito la sua ricandidatura. La mossa arriva dopo essere stato coinvolto in un’indagine sulle donazioni al suo partito. Farage ha dichiarato di voler continuare a rappresentare gli elettori e di essere determinato a tornare in Parlamento. La sua decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i sostenitori e gli avversari politici. La vicenda giudiziaria sui fondi continuerà a essere seguita nelle prossime settimane.