Durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca, un rappresentante ha commentato in modo scherzoso che l'evento è stato molto peggio di quanto si aspettasse. Ha aggiunto che non aveva idea di cosa aspettarsi e ha concluso il suo intervento con una battuta sul fatto che la serata è stata più difficile del previsto. L'evento si è svolto presso il Waldorf Astoria.

“ È stata una serata interessante. Non sapevo davvero cosa aspettarmi. Ed è stata molto peggio di quanto pensassi “. Così Donald Trump ha concluso, scherzosamente, il suo discorso durante la cena con i corrispondenti della Casa Bianca al Waldorf Astoria. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Trump alla cena con i corrispondenti scherza: "È stato molto peggio di quanto mi aspettassi"

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