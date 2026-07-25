Un uomo coinvolto in una truffa agli anziani è stato arrestato in Versilia. La banda aveva raggirato 42 vittime, sottraendo circa 300 mila euro. Durante un'operazione, il sospettato stava passeggiando con i familiari lungo viale Regina Margherita a Viareggio, quando ha notato una volante della polizia. Temendo un controllo, si è dato alla fuga a piedi verso il molo della città.

Stava passeggiando con i suoi familiari lungo viale Regina Margherita, a Viareggio, quando ha visto un’auto della polizia ed è fuggito a piedi verso il molo della città toscana, immaginando che gli agenti lo avessero individuato. Ma non era così. Solo che i poliziotti si sono insospettiti, lo hanno inseguito e quindi bloccato. È finita così la latitanza di Antonio Costagliola, 27 anni, napoletano, accusato di 42 truffe ad anziani, anche a Roma, con qualche episodio sfociato in estorsione. Era ricercato perché nei suoi confronti i giudici hanno emesso una misura cautelare in carcere al termine delle indagini dei carabinieri della stazione Porta Portese coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo, responsabile del Dipartimento criminalità diffusa e grave di piazzale Clodio. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Truffe agli anziani, il telefonista della banda preso in Versilia: 42 vittime per un bottino da 300 mila euro

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Milano, 83enne sventa truffa ospitando per tre giorni gli agenti di polizia, che arrestano la banda

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