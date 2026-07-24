Un uomo di 27 anni, sospettato di essere il telefonista della banda responsabile di 42 truffe agli anziani in Campania, è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio. L'arresto è avvenuto mentre il giovane si trovava in compagnia della famiglia, il 27 aprile. Era latitante dal giugno 2025. La banda avrebbe messo in atto diverse truffe tramite chiamate telefoniche rivolte a persone anziane.

Tempo di lettura: 2 minuti Preso il telefonista delle truffe agli anziani, latitante dal giugno del 2025. Il 27enne è stato arrestato dai carabinieri a Viareggio mentre era a passeggio con la famiglia. Alla vista di una pattuglia è scappato verso il molo, rincorso e bloccato ha ammesso di essere ricercato. Era lui a telefonare agli anziani e, simulando gravi emergenze, finti fermi da parte delle forze dell’ordine o imminenti pericoli di denunce a carico di familiari, li spingeva a consegnare denaro o gioielli. Accusato di 42 episodi di estorsione e truffa aggravata in varie città italiane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Truffe agli anziani in Campania, arrestato il telefonista della banda: 42 episodi contestati

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Truffe agli anziani: smantellata organizzazione criminale

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