Truffe agli anziani 116 colpi in un anno | 10 arresti Bottino da 500 mila euro

Nel corso di un anno, le forze dell'ordine hanno smantellato un'organizzazione dedicata alle truffe ai danni degli anziani, con 116 colpi messi a segno e un bottino complessivo di circa 500 mila euro. Durante le operazioni sono stati arrestati dieci persone, ritenute responsabili delle attività illecite. Le indagini hanno portato alla scoperta di un centralino utilizzato per coordinare le operazioni criminali.

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Un centralino per coordinare le operazioni che avevano un loro core business: le truffe agli anziani. Ben 116 i casi accertati in varie zone dello Stivale - compresa la provincia di Roma - per un bottino superiore ai 500mila euro. Dieci le persone arrestate. I colpi, secondi i riscontri.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno: 10 arrestiUn centralino per coordinare le operazioni che avevano un loro core business: le truffe agli anziani. Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno in tutta Italia: 10 arresti(Adnkronos) – Dieci persone, tutte italiane, sono state arrestate dai Carabinieri per associazione per delinquere finalizzata alla truffa e... Temi più discussi: Truffe agli anziani: 116 colpi in tutta Italia. Le telefonate per terrorizzarli, il bottino da mezzo milione; Truffavano gli anziani, dieci arresti; Truffavano anziani in tutta Italia, fermata un’organizzazione criminale: 10 arresti; CARABINIERI * TIVOLI ARRESTATE 10 PERSONE, DISARTICOLATO UN SODALIZIO CRIMINOSO DEDITO ALLE TRUFFE AGLI ANZIANI. Truffe agli anziani in tutta Italia, dieci arresti. La base operativa dell'organizzazione nel centro storico di Napoli. 116 i colpi messi a segno per un bottino di quasi mezzo milione di euro @TgrRai rainews.it/tgr/campania/a…. x.com Truffe agli anziani, 116 colpi in un anno: 10 arrestiI colpi, secondi i riscontri investigativi, sono avvenuti tra il febbraio del 2022 e il marzo del 2023. Dalle prime luci dell'alba di mercoledì 13 maggio è scattato il blitz dei carabinieri nell'ambit ... romatoday.it Napoli, sgominata banda delle truffe agli anziani: 116 colpi in tutta Italia e una centrale operativa nel centro storicoDieci arresti tra Napoli e Tivoli per una presunta organizzazione specializzata nelle truffe agli anziani. Accertati 116 colpi. ilgazzettinovesuviano.com