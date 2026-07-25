Il Partito Democratico ha scelto Troy Jackson come candidato alle elezioni di metà mandato per il Senato nel Maine, in sostituzione di Graham Platner, che era stato accusato di violenza sessuale. La candidatura di Jackson è stata annunciata in vista del voto previsto il 3 novembre. La decisione arriva dopo le accuse rivolte a Platner, che hanno portato alla sua esclusione dalla corsa elettorale.

Il Partito Democratico statunitense ha nominato Troy Jackson come nuovo candidato Democratico del Maine alle elezioni di metà mandato per il Senato degli Stati Uniti, che si terranno il prossimo 3 novembre. Jackson, che è stato presidente del Senato del Maine, ha preso il posto di Graham Platner, un politico popolare che all’inizio di luglio aveva sospeso la propria campagna per via di accuse di violenza sessuale nei suoi confronti, che lui nega. Jackson è stato eletto durante un’assemblea della sezione statale del partito, in cui ha ricevuto 566 dei 571 voti espressi. Il seggio per cui Jackson si è candidato è importantissimo per il Partito Democratico: al momento è presieduto dalla Repubblicana Susan Collins, in carica dal 1997, ma è uno di quelli in cui il partito ha più possibilità di vincere a novembre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Troy Jackson è il nuovo candidato del Partito Democratico in Maine al posto di Graham Platner, accusato di violenza sessuale

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