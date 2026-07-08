Usa candidato Democratico del Maine accusato di violenza sessuale

Da imolaoggi.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un candidato al Senato del Maine è accusato di aver costretto una donna ad avere rapporti sessuali cinque anni fa, senza il suo consenso. La donna ha riferito di aver avuto una relazione con l’uomo, che ora nega le accuse. La notizia è stata riportata dalla Bbc.

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Graham Platner, candidato democratico del Maine al Senato degli Stati Uniti, è di nuovo al centro delle polemiche dopo l’accusa di violenza sessuale avanzata da una donna con cui aveva avuto una relazione Come riporta la Bbc, Jenny Racicot sostiene che Platner l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale cinque anni fa, senza il suo consenso. Dopo la pubblicazione delle accuse da parte di Politico, diversi esponenti democratici hanno chiesto a Platner di ritirarsi dalla corsa. Il candidato ha respinto le accuse, definendole “categoricamente false”, ma ha detto di volersi prendere del tempo per riflettere “sulla migliore strada da percorrere” nella corsa elettorale, cruciale per le possibilità dei Democratici di ottenere il controllo del Senato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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