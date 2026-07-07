Graham Platner il candidato Democratico del Maine al Senato degli Stati Uniti è stato accusato di violenza sessuale

Un candidato democratico al Senato del Maine è stato accusato da una donna di averla costretta a un rapporto sessuale cinque anni fa, senza il suo consenso. La donna ha riferito che l’episodio è avvenuto quando lui aveva circa 30 anni. La denuncia è stata resa pubblica nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle prove. Il candidato non ha ancora commentato le accuse.

Graham Platner, il candidato Democratico del Maine al Senato degli Stati Uniti, è stato accusato da una donna di averla obbligata ad avere un rapporto sessuale cinque anni fa, senza che lei avesse dato il suo consenso. La donna, Jenny Racicot, ha detto di aver esitato prima di decidere se rendere pubblica l’accusa, perché condivide le posizioni politiche di Platner e perché non voleva essere identificata come vittima di uno stupro. Platner ha negato l’accusa. La vicenda però sta creando problemi alla sua candidatura: alcuni esponenti del Partito Democratico gli hanno chiesto di ritirarsi, anche quelli che lo sostenevano come la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Graham Platner wins Maine Democratic Senate

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