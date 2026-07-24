Pescatore disperso a Focene ricerche senza sosta | in arrivo i sommozzatori della Guardia Costiera da Napoli

Le ricerche del pescatore disperso davanti a Focene continuano senza sosta, con le operazioni coordinate dalle centrali della Guardia Costiera di Civitavecchia e Fiumicino. Sono in arrivo i sommozzatori della Guardia Costiera da Napoli per supportare le ricerche. Sul posto, un vasto dispositivo di soccorso coinvolge diverse imbarcazioni e personale specializzato. Nessun aggiornamento sulla sorte dell’uomo disperso fino a questo momento.

Fiumicino, 24 luglio 2026 – Le ricerche del pescatore disperso nel mare davanti a Focene stanno proseguendo senza interruzioni, con un imponente dispositivo di soccorso coordinato dalle centrali operative della Guardia Costiera di Civitavecchia e Fiumicino. A confermarlo a Il Faro Online fonti della Capitaneria di Porto, che ha spiegato come le attività siano continuate per tutta la notte e siano tuttora in corso nell’area antistante Focene. Ricerche dal cielo e dal mare. Dalle prime ore della mattina sono impegnati mezzi aerei di diversi corpi dello Stato: Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Aeronautica Militare e Guardia di Finanza, tutti coordinati dalla Guardia Costiera. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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