Una donna di 62 anni è morta dopo essere caduta in una roggia mentre pedalava al buio. La badante polacca stava percorrendo un percorso in bicicletta quando è scivolata e finita nell’acqua. È stata trovata senza vita in un canale nelle ultime ore. Non ci sono segni di coinvolgimento di terzi. La vittima è stata individuata in un tratto di acqua vicino alla strada. La polizia ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Pedala al buio, cade dalla bici e finisce nella roggia piena d’acqua. È morta così nelle scorse ore Danuta Lisowska, 62enne badante originaria della Polonia. Il corpo della donna è stato scoperto intorno a mezzanotte, tra giovedì e venerdì, nel canale Villachiara che scorre tra le campagne di Roccafranca e la frazione di Ludriano. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo, intervenuti dopo che alcuni passanti poco prima avevano avvistato a terra sulla pista ciclabile una bicicletta rovesciata, con una borsa da donna che spuntava dal cestino anteriore. Nella borsa c’erano dei documenti. Abbastanza per far scattare l’allarme. Le ricerche si sono concentrate nel corso d’acqua che scorre adiacente alla pista, e che nel giro di nemmeno un’ora hanno dato esito positivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Studentessa trovata senza vita a Bari: Vieste in lacrime

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