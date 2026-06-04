Tragedia a Roccadaspide | 88enne trovata senza vita in un pozzo

Notizia in breve

Un'ottantottenne è stata trovata senza vita in un pozzo a Roccadaspide, nella località Serra, nel pomeriggio di oggi. La donna è stata individuata all’interno dell’accesso, senza segni di sopravvivenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.