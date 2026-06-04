Tragedia a Roccadaspide | 88enne trovata senza vita in un pozzo
Un'ottantottenne è stata trovata senza vita in un pozzo a Roccadaspide, nella località Serra, nel pomeriggio di oggi. La donna è stata individuata all’interno dell’accesso, senza segni di sopravvivenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.
Tragedia oggi pomeriggio a Roccadaspide, in località Serra. Una donna di 88 anni è stata trovata morta all'interno di un pozzo.Il recuperoPer recuperare il corpo dell'anziana è stato necessario l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, che per le manovre hanno richiesto e ottenuto anche il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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