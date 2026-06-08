Tragedia in casa | trovata senza vita 54enne

Da casertanews.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 54 anni è stata trovata senza vita nella sua camera da letto in via Mazzini, a Portico di Caserta. La scoperta è stata fatta dai familiari, che hanno chiamato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c'era già più nulla da fare. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti.

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E' stata trovata in camera da letto priva di vita Giuseppina De Luca, 54enne, nella sua abitazione di via Mazzini a Portico di Caserta.La scoperta è stata fatta dai soccorritori dopo che i familiari hanno denunciato l'assenza di notizie da parte della donna. Sul posto i vigili del fuoco del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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