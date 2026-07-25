L’assessore di San Giuliano Terme si è dimesso a causa di carichi di lavoro crescenti nella sua attività professionale, che ha reso difficile conciliare i due ruoli. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui passaggi successivi. La sua uscita dal consiglio comunale avviene in un momento di aumento delle responsabilità amministrative nel territorio. La giunta comunale dovrà ora individuare un sostituto per ricoprire la carica vacante.

SAN GIULIANO TERME – Carichi di lavoro nella propria professione crescenti e difficili da conciliare. Sono questi i motivi delle dimissioni di Marco Balatresi, assessore con delega a polizia municipale e sicurezza, protezione civile, servizi demografici e semplificazione amministrativa, formalizzate nella giornata di ieri (24 luglio) in accordo con il sindaco Matteo Cecchelli. Le ha spiegate il diretto interessato in una nota di ringraziamento indirizzata al primo cittadino ma anche ai colleghi assessori e ai dipendenti comunali: “ È una decisione maturata a seguito del recente e significativo aumento dei miei impegni professionali, con il... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Troppi impegni lavorativi, si dimette l’assessore di San Giuliano Terme Marco Balatresi

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