L’assessore ha annunciato le dimissioni tramite una lettera, dopo il coinvolgimento del figlio in un episodio di violenza contro un uomo di origine egiziana, colpito con calci e pugni. Il caso ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato alla decisione di lasciare l’incarico. La notizia si è diffusa rapidamente, evidenziando il collegamento tra le dimissioni e l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali azioni legali o altre conseguenze.

Si è dimesso Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociale e alla famiglia del Comune di Belluno. In una lettera ha spiegato di aver preso questa decisione “alla luce di quanto accaduto”. Il figlio Luca Dal Pont è uno dei ragazzi autori del presunto pestaggio ai danni di un cittadino egiziano avvenuto a marzo. Dimissioni assessore Marco Dal Pont, perché il figlio è indagato La lettera di Marco Dal Pont Le parole di Luca Dal Pont Dimissioni assessore Marco Dal Pont, perché il figlio è indagato Come riporta RaiNews, sei giovanissimi, quattro maggiorenni e due minorenni, avrebbero aggredito un cittadino egiziano di 46 anni. Tutto sarebbe nato da un incontro casuale davanti ad una tabaccheria. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Assessore Marco Dal Pont si dimette a Belluno, suo figlio tra aggressori di un egiziano preso a calci e pugni

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