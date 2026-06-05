Il 5 giugno 2026 si è svolta la quarta edizione di “Bagni di Vino” a San Giuliano Terme. La manifestazione ha preso vita nel Parterre, trasformato in un punto di incontro tra vino, musica e cibo. Durante l’evento, i visitatori hanno potuto assaporare diverse varietà di vino e ascoltare musica dal vivo, circondati dal paesaggio locale. L’evento si ripete ogni giugno da quattro anni.

San Giuliano Terme (PI), 5 giugno 2026 – Torna per la quarta edizione consecutiva Bagni di Vino, la kermesse enogastronomica che ogni giugno trasforma il Parterre di San Giuliano Terme in un luogo dove il vino incontra la musica, il cibo, le persone e il territorio. Per due serate - il 19 e il 20 giugno, dalle 19 alle 24 - il Parterre comunale si trasforma in uno spazio immersivo e sensoriale in cui i visitatori avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori vinicoli delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara e degustare vini di qualità abbinati a proposte gastronomiche curate da attività locali, il tutto immersi in un'atmosfera calda e informale, nel verde, con luci soffuse, musica dal vivo e DJ set. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “Bagni di vino”: storia e cultura enologica si ritrovano a San Giuliano Terme

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