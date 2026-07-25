Troppe assenze non ammesso alla maturità Ma lavorava di notte il Tar gli permette di sostenere l’esame
Un studente lavoratore era stato escluso dall’esame di maturità per aver superato il limite di assenze. La scuola aveva deciso di non ammetterlo all’esame, ma il Tar della Campania ha accolto il ricorso e ha annullato tale decisione. La sentenza permette allo studente di sostenere l'esame, nonostante le assenze accumulate a causa del lavoro notturno.
Il Tar della Campania, Sezione Prima di Salerno, ha accolto il ricorso di uno studente lavoratore che era stato escluso dall'esame di Stato per il superamento del limite massimo di assenze, annullando il provvedimento di non ammissione adottato dalla scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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