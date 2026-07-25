Troppe assenze non ammesso alla maturità Ma lavorava di notte il Tar gli permette di sostenere l’esame

Notizia in breve

Un studente lavoratore era stato escluso dall’esame di maturità per aver superato il limite di assenze. La scuola aveva deciso di non ammetterlo all’esame, ma il Tar della Campania ha accolto il ricorso e ha annullato tale decisione. La sentenza permette allo studente di sostenere l'esame, nonostante le assenze accumulate a causa del lavoro notturno.