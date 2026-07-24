Uno studente della provincia di Avellino, escluso dall’esame di Maturità a causa delle troppe assenze, è stato reintegrato dal Tar di Salerno. Dopo il ricorso presentato dalla famiglia e affidato all’avvocatessa Fiorita Lombardi, la decisione ha permesso allo studente di partecipare all’esame e di conseguire il diploma. La sentenza del tribunale ha annullato il provvedimento precedente che impediva la partecipazione all’esame, consentendo così allo studente di sostenere la prova.

Uno studente-lavoratore della provincia di Avellino si era visto negare la possibilità di sostenere l'esame di Maturità per le troppe assenze. Ma il Tar di Salerno, dopo la presentazione di un ricorso da parte della famiglia che si era affidata all'avvocatessa Fiorita Lombardi, lo ha riammesso. E il giovane si è diplomato. Il ragazzo era stato escluso dal collegio docenti della scuola che frequentava per «superamento del numero massimo di assenze». Il giudici amministrativi hanno accolto il ricorso che, invece, eccepiva la mancata valutazione della norma che, pur ritenendo essenziale la frequenza di almeno i tre quarti dell'orario scolastico consente deroghe qualora non pregiudichino l'apprendimento. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Avellino, studente-lavoratore non ammesso alla Maturità per le assenze. Il Tar lo reintegra e lui si diploma

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