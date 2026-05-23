Studente con DSA non ammesso all’esame di Stato famiglia fa ricorso ma il TAR dice no | Già 8 insufficienze al primo quadrimestre genitori informati della situazione

Notizia in breve

Uno studente con DSA non è stato ammesso all’esame di Stato. La famiglia ha presentato ricorso al TAR, che ha respinto la richiesta. Durante l’anno, lo studente ha accumulato otto insufficienze nel primo quadrimestre e i genitori erano stati informati della situazione. La decisione finale ha confermato la mancata ammissione all’esame, segnando la conclusione dell’ultimo anno di scuola superiore.