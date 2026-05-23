Studente con DSA non ammesso all’esame di Stato famiglia fa ricorso ma il TAR dice no | Già 8 insufficienze al primo quadrimestre genitori informati della situazione
Uno studente con DSA non è stato ammesso all’esame di Stato. La famiglia ha presentato ricorso al TAR, che ha respinto la richiesta. Durante l’anno, lo studente ha accumulato otto insufficienze nel primo quadrimestre e i genitori erano stati informati della situazione. La decisione finale ha confermato la mancata ammissione all’esame, segnando la conclusione dell’ultimo anno di scuola superiore.
L’ultimo anno di scuola superiore finisce con una notizia che nessuno vorrebbe ricevere: la non ammissione all’esame di Stato. Per una studentessa con certificazione di DSA quella comunicazione non è mai arrivata direttamente, ma il verdetto del consiglio di classe del 6 giugno 2019 l’aveva già segnato. Lei ha fatto ricorso al TAR del Lazio, chiedendo l’annullamento del giudizio e il diritto a sostenere la maturità. A distanza di quasi sette anni, la quarta sezione ha chiuso la vicenda con un verdetto chiaro: il ricorso è stato respinto. Una studentessa che frequentava per la seconda volta la quinta classe ha contestato davanti al giudice amministrativo il verbale del consiglio di classe del 6 giugno 2019. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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