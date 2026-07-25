Una tromba d'aria si è formata questa mattina sulla spiaggia di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto, causando danni e alcuni feriti tra i presenti. La raffica di vento improvvisa ha provocato il panico tra i bagnanti, che sono scappati dalla spiaggia. Non sono ancora stati comunicati i dettagli sul numero di feriti o sui danni specifici alle strutture o alle attrezzature. La zona è stata interessata da interventi di soccorso e messa in sicurezza.

Attimi di panico intorno a mezzogiorno di oggi sulla spiaggia di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto, dove un’improvvisa e potente raffica di vento ha provocato un fuggi fuggi tra i bagnanti. Il fenomeno, simile a una tromba d’aria e riconducibile a un downburst, si è concentrato nella zona della litoranea salentina. La violenza del vento ha sollevato ombrelloni e sdraio, arrivando a sradicare dalla sabbia anche alcuni piantoni utilizzati per l’ancoraggio. Diverse persone hanno cercato rapidamente riparo, mentre alcuni bagnanti sono rimasti lievemente feriti. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha prestato le cure necessarie. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Tromba d'aria sulla spiaggia, danni e feriti nel Tarantino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tromba d'aria a Sottomarina, volano lettini e ombrelloni

Notizie e thread social correlati

Chioggia, tromba d'aria a Sottomarina: il video del turbine sulla spiaggiaUna tromba d'aria si è formata sulla spiaggia di Sottomarina, causando danni a diversi stabilimenti balneari.

Tromba d’aria in Martesana: danni e paura nel MilaneseNel primo pomeriggio, una tromba d’aria si è abbattuta sulla zona della Martesana, causando danni significativi.

Temi più discussi: Tromba d'aria in spiaggia e grandine come noci: il violento blitz del maltempo travolge le Marche; Chioggia, tromba d'aria su una spiaggia: il video; Tromba d'aria a Chioggia, lettini e ombrelloni divelti sulla spiaggia; Maltempo sull'Adriatico: trombe d'aria, mareggiate e grandine provocano danni lungo la costa.

Tromba d'aria a Chioggia, lettini e ombrelloni divelti sulla spiaggia. Il video diffuso dal sindaco Armelao #ANSA x.com

Tromba d'aria sulla spiaggia, danni e feriti nel TarantinoAttimi di panico intorno a mezzogiorno di oggi sulla spiaggia di Campomarino di Maruggio, in provincia di Taranto, dove un’improvvisa e ... msn.com

Tromba d'aria devasta gli stabilimenti balneari a Chioggia, grandine come uova in Polesine. I danni del maltempo sul VenetoOndata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana ... ilgazzettino.it