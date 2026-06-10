Nel primo pomeriggio, una tromba d’aria si è abbattuta sulla zona della Martesana, causando danni significativi. Alberi sono stati abbattuti, alcune case e strade sono state allagate, e una grandinata ha interessato l’area del Trezzese. A Gorgonzola un palazzo è stato “scoperchiato”. Non sono stati segnalati feriti, ma si registrano danni materiali considerevoli.

Gorgonzola (Milano)– Alberi abbattuti, case e strade allagate, una potente grandinata sul Trezzese, un palazzo “scoperchiato” a Gorgonzola, è pesante il bilancio della tromba d’aria abbattutasi nel primo pomeriggio sull’area della Martesana. La sequenza più impressionante a Gorgonzola, dove le raffiche di vento hanno sollevato come un fuscello il tetto in lamiera di un palazzo in via Pacinotti, nella zona ovest dell’abitato. Momenti di terrore per molti residenti, riversatisi per la strada, fra pezzi di tetto, lamiera e tegole. Fortunatamente nessun ferito, ma danni ingenti. Sul posto con le squadre di soccorso a monitorare la situazione è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tromba d’aria in Martesana: danni e paura nel Milanese

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