Chioggia tromba d' aria a Sottomarina | il video del turbine sulla spiaggia

Da video.corrieredelveneto.corriere.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una tromba d'aria si è formata sulla spiaggia di Sottomarina, causando danni a diversi stabilimenti balneari. Il fenomeno si è verificato in serata e ha prodotto un turbine visibile che ha interessato la zona a sud della Laguna di Venezia. Nessuna informazione su feriti o danni più ampi è stata ancora comunicata. La spiaggia è stata temporaneamente chiusa per i controlli di sicurezza.

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Una tromba d'aria sviluppatasi in serata ha causato gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari della spiaggia di Sottomarina, a Chioggia (Venezia), nella costa a sud della Laguna di Venezia. Particolarmente colpiti i bagni «Clodia», i cui lettini e ombrelloni sono stati sollevati e scaraventati a distanza dalla colonna d'aria. Vicinanza agli imprenditori balneari viene espressa dal sindaco, Mauro Armelao: «Dietro ogni stabilimento - afferma in una nota - ci sono persone, famiglie, lavoratori e tanti sacrifici. Vedere il lavoro di un'intera stagione messo a rischio da un evento atmosferico così improvviso lascia amarezza, ma sono certo che, con la determinazione che contraddistingue la nostra comunità, sapremo rialzarci anche questa volta. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it

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