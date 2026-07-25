trofeo fagioli aperte le iscrizioni grande attesa per la cronoscalata

Sono aperte le iscrizioni per il 61° Trofeo Luigi Fagioli, la cronoscalata in programma dal 21 al 23 agosto. La gara, che si svolge a Eugubio, ospiterà quest’anno la prima finale del Campionato Italiano Supersalita. L’evento si conferma uno dei principali appuntamenti del motorsport nazionale, attirando appassionati e piloti da diverse regioni. Le adesioni resteranno aperte fino a pochi giorni prima della competizione.

Si apre la fase più attesa del 61° Trofeo Luigi Fagioli. Da ieri sono aperte le iscrizioni alla storica cronoscalata eugubina, in programma dal 21 al 23 agosto, che quest’anno ospiterà la prima finale del Campionato Italiano Supersalita, confermandosi uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama motoristico nazionale. Per il Comitato Eugubino Corse Automobilistiche, presieduto da Fabrizio Fondacci, entra così nel vivo un intenso lavoro organizzativo che punta a elevare ulteriormente gli standard di accoglienza, sicurezza e spettacolo, mantenendo piloti e pubblico sempre più al centro dell’evento. Il Trofeo Fagioli non sarà soltanto una competizione automobilistica, ma un’intera settimana di iniziative dedicate alla città, alle famiglie e agli appassionati, trasformando Gubbio nel cuore della velocità in salita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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