Aperte le iscrizioni online per la prima Barberino Outlet Run

Sono state aperte le iscrizioni online per la Barberino Outlet Run, una gara podistica di 10 chilometri che si svolgerà nella zona di Barberino di Mugello. La competizione è organizzata dall’ASD Maratona del Mugello e vede il patrocinio di enti pubblici e sportivi, tra cui il Comune di Barberino di Mugello, l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, il Comitato Regionale Toscana del CONI e il CSI. La corsa è aperta a tutti e permette di partecipare alla manifestazione competitiva.

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