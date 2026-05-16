Aperte le iscrizioni online per la prima Barberino Outlet Run
Sono state aperte le iscrizioni online per la Barberino Outlet Run, una gara podistica di 10 chilometri che si svolgerà nella zona di Barberino di Mugello. La competizione è organizzata dall’ASD Maratona del Mugello e vede il patrocinio di enti pubblici e sportivi, tra cui il Comune di Barberino di Mugello, l’Unione Montana dei Comuni del Mugello, il Comitato Regionale Toscana del CONI e il CSI. La corsa è aperta a tutti e permette di partecipare alla manifestazione competitiva.
Sono aperte le iscrizioni online per la Barberino Outlet Run, gara podistica di 10 km competitiva (organizzata da ASD Maratona del Mugello con Patrocini istituzionali del Comune di Barberino di Mugello, Unione Montana dei Comuni del Mugello, CONI – Comitato Regionale Toscana e CSI – Centro. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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