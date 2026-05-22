Borello torna il doppio misto | iscrizioni aperte per il Trofeo Bcc

A partire da questa stagione, il doppio misto torna nel calendario del Trofeo Bcc, con le iscrizioni aperte e possibilità di partecipare anche senza una classifica ufficiale. L'organizzazione ha predisposto un sistema di iscrizione che consente a chiunque di partecipare, indipendentemente dai risultati precedenti. Per quanto riguarda le condizioni meteo, sono stati pianificati spazi coperti e alternative per garantire lo svolgimento del torneo anche in caso di pioggia, senza interrompere le gare programmate.

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