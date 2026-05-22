Borello torna il doppio misto | iscrizioni aperte per il Trofeo Bcc
A partire da questa stagione, il doppio misto torna nel calendario del Trofeo Bcc, con le iscrizioni aperte e possibilità di partecipare anche senza una classifica ufficiale. L'organizzazione ha predisposto un sistema di iscrizione che consente a chiunque di partecipare, indipendentemente dai risultati precedenti. Per quanto riguarda le condizioni meteo, sono stati pianificati spazi coperti e alternative per garantire lo svolgimento del torneo anche in caso di pioggia, senza interrompere le gare programmate.
? Punti chiave Chi può iscriversi al torneo senza avere una classifica ufficiale?. Come farà l'organizzazione a garantire il torneo in caso di pioggia?. Perché la Borello Tennis Academy ha scelto proprio il doppio misto?. Cosa succederà nelle scuole medie di Borello dopo il torneo?.? In Breve Scadenza iscrizioni 31 maggio per torneo il 5 giugno a Borello. Quota partecipazione 15 euro più 5 euro per ogni partita disputata. Accesso limitato ad atleti con classifica massima pari a 3.4. Lezioni di tennis previste nelle scuole medie di Borello tramite Uisp. Le iscrizioni per il Trofeo Bcc Romagnolo scadono il 31 maggio a Borello, dove la Borello Tennis Academy prepara il ritorno del doppio misto previsto per il 5 giugno prossimo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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