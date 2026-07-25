Triathlon Matthew Hauser si impone a Londra su distanza sprint
Nella tappa di Londra delle World Triathlon Championship Series 2026, un atleta australiano ha vinto la gara maschile su distanza sprint. La competizione comprendeva 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. La prova si è svolta senza partecipanti italiani. La vittoria è andata a Hauser, che ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti.
A Londra, in Gran Bretagna, la gara individuale maschile conclude la tappa delle World Triathlon Championship Series 2026, andata in scena su distanza sprint (750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa): nella prova, senza italiani al via, affermazione dell’australiano Matthew Hauser. Successo dell’ australiano Matthew Hauser, che taglia il traguardo in 50:28, staccando nel tratto finale di corsa il lusitano Vasco Vilaca, alla piazza d’onore in 50:31, a 0:03, mentre completa il podio il magiaro Csongor Lehmann, terza in 50:36, a 0:08. Resta ai piedi del podio, invece, lo statunitense Morgan Pearson, quarto in 50:45, a 0:17,... 🔗 Leggi su Oasport.it
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