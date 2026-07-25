triathlon matthew hauser si impone a londra su distanza sprint

Notizia in breve

Nella tappa di Londra delle World Triathlon Championship Series 2026, un atleta australiano ha vinto la gara maschile su distanza sprint. La competizione comprendeva 750 metri di nuoto, 20 chilometri di ciclismo e 5 chilometri di corsa. La prova si è svolta senza partecipanti italiani. La vittoria è andata a Hauser, che ha concluso la gara davanti agli altri concorrenti.