Triathlon a Yokohama Matthew Hauser vince la gara su distanza olimpica delle World Series

Nella gara maschile delle World Triathlon Championship Series 2026 di Yokohama, in Giappone, si è disputata una competizione su distanza olimpica. La prova si è svolta con le tre discipline tipiche del triathlon e ha visto la partecipazione di diversi atleti internazionali. Alla fine della gara, il primo classificato ha tagliato il traguardo con il miglior tempo, confermando la sua posizione di leader nel circuito mondiale di quest'anno. La competizione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori presenti sul posto.

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La prova maschile delle World Triathlon Championship Series 2026 di Yokohama, in Giappone, andata in scena su distanza olimpica (1.5 km di corsa, 37.7 km di ciclismo, 10 km di corsa), viene vinta dall’ australiano Matthew Hauser. Non c’erano italiani in gara. L’ australiano Matthew Hauser vince in solitaria completando il percorso in 1:38:48, tagliando il traguardo davanti al brasiliano Miguel Hidalgo, secondo in 1:39:08, a 0:20, ed all’altro australiano Luke Willian, che sale sul gradino più basso del podio in 1:39:16, a 0:28. Quarta posizione per il norvegese Vetle Bergsvik Thorn, con il tempo di 1:39:21, a 0:33, che precede il britannico Alex Yee, quinto con il crono di 1:39:32, a 0:44, mentre è più staccato l’altro australiano Brayden Mercer, sesto in 1:40:29, a 1:41. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Triathlon, a Yokohama Matthew Hauser vince la gara su distanza olimpica delle World Series ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Triathlon, Tilda Månsson vince la tappa delle World Series a YokohamaLa gara individuale femminile della tappa di Yokohama, in Giappone, delle World Triathlon Championship Series 2026, disputata su distanza olimpica (1. Leggi anche: Triathlon, Bianca Seregni sfiora la top five nelle World Series di Samarcanda su distanza olimpica