triathlon cassandre beaugrand vince a londra su distanza sprint azzurre ai margini della top 20

Notizia in breve

Cassandre Beaugrand ha vinto la gara di triathlon sprint a Londra, nella tappa delle World Triathlon Championship Series 2026. Tra le italiane, Bianca Seregni si è classificata 21ma, e Carlotta Missaglia 26ma. La gara si è svolta su un percorso cittadino, con la francese che ha concluso in testa, davanti alle avversarie. La competizione si è svolta nel cuore della capitale britannica, con condizioni di tempo soleggiate.