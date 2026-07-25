Triathlon Cassandre Beaugrand vince a Londra su distanza sprint Azzurre ai margini della top 20
Cassandre Beaugrand ha vinto la gara di triathlon sprint a Londra, nella tappa delle World Triathlon Championship Series 2026. Tra le italiane, Bianca Seregni si è classificata 21ma, e Carlotta Missaglia 26ma. La gara si è svolta su un percorso cittadino, con la francese che ha concluso in testa, davanti alle avversarie. La competizione si è svolta nel cuore della capitale britannica, con condizioni di tempo soleggiate.
La tappa di Londra, in Gran Bretagna, delle World Triathlon Championship Series 2026 si apre con la gara individuale femminile, che vede Bianca Seregni chiudere 21ma e Carlotta Missaglia classificarsi 26ma nella prova vinta dalla campionessa olimpica in carica, la transalpina Cassandre Beaugrand. La gara, disputata su distanza sprint, con 750 metri di nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa, incorona la francese Cassandre Beaugrand, che fa la differenza nell’ultimo tratto di corsa e va a vincere in solitaria con il crono di 56’06”, con un vantaggio di 5? sulla teutonica Lisa Tertsch, campionessa del mondo uscente, che termina alla piazza d’onore in 56’11”. 🔗 Leggi su Oasport.it
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