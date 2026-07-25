Da mercoledì, la campagna di Villorba ha riaperto i Campi di Girasoli e i Frutteti Illuminati di Nonno Andrea, attirando un grande afflusso di visitatori. I campi si sono riempiti di fiori gialli a perdita d’occhio, nonostante il rischio di maltempo, e sono stati allestiti anche spettacoli live sotto le stelle. La zona si è subito popolata di persone che hanno voluto ammirare lo spettacolo delle piante e delle luci.

Ed è subito pienone. In barba al rischio maltempo: da mercoledì la campagna di Villorba è tornata ad accendersi di giallo e di mille luci sospese con l’atteso ritorno dei Campi di Girasoli e dei Frutteti Illuminati di Nonno Andrea. Un appuntamento atteso da trevigiani e non, pronti a «gustarsi» un’estate in cui la bellezza della natura incontra la cultura, la buona cucina e lo spettacolo.L’azienda agricola si è infatti già trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, invitando a rallentare il passo e a immergersi in un’atmosfera unica, tra distese di fiori da ammirare e portare a casa – viene infatti offerta anche tale opportunità – e un ricco programma di eventi sotto le stelle. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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© Corrieredelveneto.corriere.it - Treviso, boom di visitatori per i girasoli di Nonno Andrea: fiori a perdita d’occhio e spettacoli live sotto le stelle

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