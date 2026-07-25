Treviso il campo dei girasoli di Nonno Andrea | il video dei visitatori tra i fiori a perdita d' occhio
Nel comune di Villorba, in provincia di Treviso, sono stati riaperti i campi di girasoli dell'azienda agricola Nonno Andrea. Un video mostra visitatori che passeggiano tra i fiori, che si estendono a perdita d'occhio, e le luci sospese che decorano la campagna. La riapertura coincide con il ritorno della fioritura e dell'illuminazione dei frutteti dell'azienda.
La campagna di Villorba (Treviso) è tornata ad accendersi di giallo e di mille luci sospese con l’atteso ritorno dei campi di girasoli e dei frutteti Illuminati dell'azienda agricola Nonno Andrea. Un appuntamento atteso da trevigiani e non, pronti a «gustarsi» un’estate in cui la bellezza della natura incontra la cultura, la buona cucina e lo spettacolo.L’azienda agricola si è infatti già trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, invitando a rallentare il passo e a immergersi in un’atmosfera unica, tra distese di fiori da ammirare e portare a casa – viene infatti offerta anche tale opportunità – e un ricco programma di eventi sotto le stelle. 🔗 Leggi su Video.corrieredelveneto.corriere.it
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