CortEstate terza edizione | due mesi di spettacoli tra musica comicità e aperitivi sotto le stelle
Da metà maggio a inizio luglio, il Teatro CorTe si sposta all'aperto nel Castello Malatestiano di Coriano per la terza edizione di CortEstate. La rassegna propone una serie di eventi che comprendono spettacoli di musica, comicità e aperitivi sotto le stelle, coinvolgendo il pubblico in due mesi di intrattenimento all'aperto. La manifestazione si svolge in un contesto storico e suggestivo, offrendo un programma vario e ricco di appuntamenti.
Con l’arrivo della bella stagione, il Teatro CorTe si trasferisce all’aperto nella suggestiva cornice del Castello Malatestiano di Coriano, dal 14 maggio all’11 luglio, dando vita alla terza edizione di CortEstate, la rassegna estiva che con un ricco programma unisce spettacoli, musica e.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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