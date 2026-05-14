CortEstate terza edizione | due mesi di spettacoli tra musica comicità e aperitivi sotto le stelle

Da metà maggio a inizio luglio, il Teatro CorTe si sposta all'aperto nel Castello Malatestiano di Coriano per la terza edizione di CortEstate. La rassegna propone una serie di eventi che comprendono spettacoli di musica, comicità e aperitivi sotto le stelle, coinvolgendo il pubblico in due mesi di intrattenimento all'aperto. La manifestazione si svolge in un contesto storico e suggestivo, offrendo un programma vario e ricco di appuntamenti.

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