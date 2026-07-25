Tresoldi la Roma bussa al Brugge con un’offerta scritta | ma i belgi vogliono il doppio

La Roma ha presentato un'offerta scritta di circa 18-20 milioni di euro al Brugge per il trasferimento di Niccolò Tresoldi, attaccante dell'Under 21 tedesca nato nel 2004. Il club belga, però, chiede il doppio di questa cifra, mantenendo ferma la richiesta. La trattativa tra le due società è in corso, ma ancora non si è arrivati a un accordo definitivo.

Diciotto, forse venti milioni. È questa la cifra messa nero su bianco dalla Roma sul tavolo del Club Brugge per Niccolò Tresoldi, centravanti dell’Under 21 tedesca classe 2004. Un’offerta scritta, ufficiale, bonus compresi. E soprattutto, al momento, l’unica arrivata sulla scrivania del club belga. Lo riporta la stampa tedesca. La proposta della Roma e il muro del Brugge. La società giallorossa si è mossa con decisione, più di chiunque altro sul mercato per l’attaccante. Ma la risposta del Brugge è stata gelida: la base per aprire qualsiasi trattativa parte da 35 milioni di euro, con l’obiettivo dichiarato di superare quota 40 milioni complessivi tra bonus e percentuale su una futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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