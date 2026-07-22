Roma-Tresoldi c’è il si del bomber | ora l’affondo col Club Brugge

Il bomber ha dato l'ok e ora la Roma si prepara a chiudere l'acquisto. La trattativa con il Club Brugge è in fase avanzata, con incontri e negoziati in corso. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare il trasferimento. La scelta del giocatore arriva dopo settimane di valutazioni e discussioni interne. La preparazione alla nuova stagione continua con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo.

In questi giorni la telenovela Summerville ha occupato gli schermi di Trigoria, ma in casa Roma si sta lavorando anche per trovare un nuovo centravanti. Il profilo preferito sembrerebbe essere Nicolò Tresoldi, per il quale ci sarebbe la concorrenza di qualche club europeo. L’attaccante del Club Brugge ha, però, già dato la propria preferenza ai giallorossi e, come riportato la La Gazzetta dello Sport, il centravanti italo-tedesco aspetta nei prossimi giorni uno sviluppo definitivo della trattativa. L’intesa tra la Roma e il giocatore. La società e gli agenti del calciatore hanno già trovato un accordo sugli aspetti economici del contratto. Tresoldi ha approvato l’impostazione tattica di Gasperini, valutando favorevolmente la possibilità di essere allenato da un tecnico noto per il lavoro svolto con gli attaccanti giovani. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma, Tresoldi ha già detto sì: ora D’Amico tratta lo sconto col BrugesLa Roma ha deciso di ingaggiare Nicolò Tresoldi, un attaccante classe 2004, e sta negoziando con il Bruges per ottenere uno sconto sull'acquisto.

Temi più discussi: Roma all’attacco, Tresoldi e Summerville per Gasperini. Garnacho si complica; Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi; Roma, accelerata per Tresoldi: il Bruges decide a inizio settimana; Calciomercato Roma, Dybala c’è ma Gasperini ha fretta: Garnacho scaricato, ok di Tresoldi.

Dopo aver definito l’operazione #Summerville, per il quale c’è sempre più fiducia, focus su #Tresoldi; l’attaccante sta ancora aspettando la #ASRoma, ma i giallorossi devono agire perché la concorrenza è fitta. [ @AlfredoPedulla] x.com

Tresoldi-Roma, prevista un’accelerata nei prossimi giorni: il puntoNei prossimi giorni è attesa un'accelerata della Roma per Tresoldi: l'obiettivo è quello di chiudere l'operazione con il Bruges a circa 25 milioni. siamolaroma.it

Roma, Tresoldi obiettivo numero uno: servono 35 milioni. Dovbyk proposto a due clubLa Roma ricomincia anche da Donyell Malen, sbarcato nella Capitale per riprendersi il centro dell'attacco dopo un Mondiale opaco con l'Olanda. tuttomercatoweb.com