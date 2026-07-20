Calciomercato Roma obiettivo Tresoldi | si aspetta la richiesta del Club Brugge

È in cerca di una svolta sul mercato la Roma, che spera presto di poter rinforzare la rosa, a partire dal reparto offensivo, dove i fari continuano ad essere puntati su Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco sembrerebbe essere il nome principale per il ruolo di vice-Malen nella prossima stagione. Il calciatore piace moltissimo a Gasperini e ha impressionato nell’ultima annata in Belgio, ma Club Brugge deve ancora definire il prezzo del cartellino, con possibil novità attese tra oggi e domani.È Tresoldi dentro e Dovbyk fuori?. Il classe 2004 è al momento l’unico profilo sondato dalla Roma per inserire una nuova punta all’interno della rosa, soprattutto per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CALCIOMERCATO ROMA : MERCATO INFUOCATO: GREENWOOD DICE SÌ A GASP, LEAO OFFERTO

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Roma, torna di moda Tzolis: le richieste del Club BruggeDurante la prossima finestra di calciomercato estiva, la società giallorossa sta considerando diverse opzioni per rinforzare la rosa.

Tresoldi ha già detto sì all’Atletico Madrid: sfuma un obiettivo per la RomaNicolò Tresoldi ha accettato l’offerta dell’Atletico Madrid, lasciando così la possibilità di un trasferimento alla Roma.

Temi più discussi: Roma-Tresoldi, passi avanti: l'attaccante vuole il giallorosso. La strategia per ammorbidire il Bruges; Mercato Roma, D’Amico blocca Tresoldi; Roma, Tresoldi è il prescelto: attesa per il prezzo del Bruges. Tutto passa anche da Dovbyk; Mercato Roma, spunta anche Timber per il centrocampo: è concorrenza con il Besiktas.

Calciomercato Roma - Tresoldi primo obiettivo per l’attacco: i giallorossi attendono la valutazione del Bruges #ASRoma #Tresoldi #CalciomercatoRoma #Gasperini #vocegiallorossa vocegiallorossa.it/calciomercato/… x.com

Calciomercato Roma - Tresoldi primo obiettivo per l’attacco: i giallorossi attendono la valutazione del BrugesNicolò Tresoldi è il primo obiettivo individuato dalla Roma per completare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il centravanti italo-tedes ... msn.com

Calciomercato Roma: Tresoldi può essere giallorossoLa Roma continua nei propri intrecci di mercato con l'obiettivo di accontentare il tecnico Gian Piero Gasperini. Dopo la conquista ... calcioline.com