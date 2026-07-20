Calciomercato Roma obiettivo Tresoldi | si aspetta la richiesta del Club Brugge
La Roma attende la richiesta del Club Brugge per Nicolò Tresoldi, obiettivo di mercato nel reparto offensivo. La società spera di chiudere l'affare presto per rafforzare la rosa. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dal club belga. La trattativa resta in fase di definizione, mentre i giallorossi continuano a monitorare la situazione.
È in cerca di una svolta sul mercato la Roma, che spera presto di poter rinforzare la rosa, a partire dal reparto offensivo, dove i fari continuano ad essere puntati su Nicolò Tresoldi. L’attaccante italo-tedesco sembrerebbe essere il nome principale per il ruolo di vice-Malen nella prossima stagione. Il calciatore piace moltissimo a Gasperini e ha impressionato nell’ultima annata in Belgio, ma Club Brugge deve ancora definire il prezzo del cartellino, con possibil novità attese tra oggi e domani.È Tresoldi dentro e Dovbyk fuori?. Il classe 2004 è al momento l’unico profilo sondato dalla Roma per inserire una nuova punta all’interno della rosa, soprattutto per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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