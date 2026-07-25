Una banda ha tentato di trasportare circa trenta chili di oro verso Arezzo, ma è stata fermata lungo la strada. Durante il controllo, le forze dell’ordine hanno trovato undici celle lungo il percorso. Gli investigatori hanno scoperto che i criminali avevano pianificato tutto: il basista era all’interno di uno stabilimento, erano stati effettuati sopralluoghi, sono stati rubati mezzi e si era preparato un gruppo di fuoco con l’intenzione di assaltare direttamente il caveau.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Avevano pensato a tutto: il basista dentro lo stabilimento, i sopralluoghi, i mezzi rubati, il gruppo di fuoco e perfino l’eventuale assalto diretto al caveau. Mancava soltanto un dettaglio: evitare che la polizia conoscesse il piano praticamente meglio di loro. All’alba di sabato 25 luglio, circa 130 agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di undici persone, ritenute coinvolte nella preparazione di un assalto a un furgone portavalori lungo la statale 131, in Sardegna. Sul mezzo avrebbero dovuto viaggiare almeno trenta chilogrammi di lingotti d’oro e d’argento, prelevati da uno stabilimento di San Gavino Monreale e diretti verso il caveau di un istituto di vigilanza in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Trenta chili d’oro in viaggio verso Arezzo: la banda trova undici celle lungo la strada

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